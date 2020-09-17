شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سيدة يبدأون ماراثون انتخابات النواب بدمياط بمحطة الكشف الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد إجراءات الكشف الطبي المقرر لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط اقبالا غير مسبوق حيث تعدي عددهم 102 شخصا، بينهم 7 سيدات يعتزمن خوض الانتخابات وهن عبير عبدالفتاح عيسي وصابرين عبدالله الحادق وندي أحمد عبدالتواب وأمل جميل واصف وزينب طه كامل العشماوي ونادية بلال إبراهيم المرشدي ونادية محمود التابعي أبومهدي ووفاتن جلال الشابوري وأمينة السيد مسعد زيادة وفايزة أحمد عبدالمنعم عبدالجبار ووروحية محمد عبدالباسط حسين ونجلاء فتحي محمد الفار وسحر رمضان أحمد زغلول، ووردة مسعد محمد نصر وداليا رضا أحمد سليمان ونجوي إبراهيم حسن وسمر إبراهيم مصطفي مسعد وزينب جمال محمد الجزار وانتصار على محمد شطا وسارة محمد فوزي جوهر ومها محمد رمضان المهدي وحنان سعد أبوالغيط ولمياء عبدالرحمن خطاب وفاطمة سامي توكل عباس .

من الجدير بالذكر، غموض موقف النائبتين الحاليتين ايفيلين متي بطرس وغاده صقر، وسط توقعات عن نيتهما الترشح مجددا في انتخابات النواب المنتظرة .