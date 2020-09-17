شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لإزالة التعديات بامتداد شارع البترول بالضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، أعمال الحملة الموسعة لأزاله إشغالات الباعة الجائلين وكافة التعديات بامتداد شارع البترول بالضواحي، والذي يجري توسعته وتطويره ورفع كفاءته وإعداده كمحور لدخول بورسعيد من اتجاه الجنوب، قامت إدارة الاشغالات بالحي برفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وكافة التعديات بامتداد الشارع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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