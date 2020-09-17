شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توضح حقيقة إرسالها وفدًا لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسالها وفداً من مفتشي الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة .

وأضافت الوزارة في بيان إن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام .