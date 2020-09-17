شكرا لقرائتكم خبر عن «صرف القاهرة»: السيطرة على تجمعات المياه بطريق الاوتوستراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن سحب تجمعات المياه الناتجة عن انسداد خط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم بطريق الاوتوستراد بمنطقة منشية ناصر، في غضون ٤ ساعات تقريبا. وأوضحت أنه تم تسليك الخط بواسطة الغطاسين وشفط المياه وفتح الطريق. وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لفتح المياه وجارى وصولها تدريجها لمنطقة منشية ناصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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