شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: خطة لتوزيع لقاح كورونا فى أكتوبر.. وتوفير 100 مليون جرعة بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، المؤتمر الصحفى بتأكيده على أنه سيكون هناك "مائة مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020". وانتقد ترامب جو بايدن لنشره "نظريات مناهضة للقاحات". قال ترامب: "إنهم يعرضون الأرواح للخطر بشكل متهور"، مضيفا أنه إذا كان الديمقراطيون في نفس الموقف، فإنهم سيقولون مدى أهمية اللقاحات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن الإدارة نشرت خطة توزيع اللقاح إلى المواطنين الأمريكيين فى دور الرعاية أولا، مؤكدا أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى لقاح وإعطائه للمواطنين.

وأوضح أن اللقاح آمن وتم اختباره بشكل جيد، مؤكدا أنه سيتم توزيعه قريبا ربما فى منتصف أكتوبر إلى آخر الشهر بشكل آمن وصحى.

وأضاف أنه سيتم توزيع ما يقرب من 100 مليون لقاح كورونا بحلول نهاية العام، داعيا خصمه الديمقراطى، جو بايدن بالتوقف عن حملته ضد اللقاح لأنه سيؤثر على الناس.

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وقال إن الاختبارات تثبت تراجع الإصابات الإيجابية بالفيروس، كما تراجعت نسبة الإدخال إلى المستشفيات بنسبة 43% منذ منتصف يوليو.

وتقدم بالشكر للفرق الطبية على هذا التقدم، مؤكدا أن معدل الوفيات تراجع بنسبة 85% منذ إبريل الماضى، مشيرا إلى أن إدارته تمكنت من إنقاذ الآلاف من الحيوات.

وقال إن الولايات الزرقاء شهدت معدلات وفيات كبيرة أكثر من الولايات الحمراء، داعيا الولايات الديمقراطية التى لم تفتح أبوابها بعد لفتح الاقتصاد لأن ذلك يضر بالناس وقوت يومها، مؤكدا أن اللقاح سيكون متوفر قريبا.

وأضاف أن الأولوية ستكون لكبار السن لحمايتهم من الفيروس.

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن إعصار "سالى" فى فلوريدا يلقى اهتمام الإدارة وتم إرسال فرق من الطوارئ مؤكدا أننا نعمل بجدية لمواجهة آثاره، مطالبا المواطنين بالالتزام بتعاليم السلطات.