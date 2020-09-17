شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق النصر فى الاتجاهين بعد إصلاح أعطال الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات اصلاح طفح الصرف الصحي الحادث على طريق النصر بمنزل كوبري الملك خالد باتجاه منشأة ناصر ( حي منشاة ناصر ) يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك وفتح الطريق في الاتجاهين وجارى حاليًا التطهير وشفط المياه المتراكمة عند مطلع ومنزل كوبري الملك خالد .

وفى السياق أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن سحب تجمعات المياه الناتجة عن سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم بطريق الاوتوستراد بمنطقة منشية ناصر، فى غضون ٤ ساعات تقريبا، وأوضحت أنه تم تسليك الخط بواسطة الغطاسين وشفط المياه وفتح الطريق، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لفتح المياه وجارى وصولها تدريجها لمنطقة منشية ناصر.

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وكانت أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب، وأوضحت الشركة أن هذا الأمر استوجب التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها مؤكدة انتهاء الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

كانت غرفة المتابعة الميدانية بالعاصمة قد تلقت بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقلت كافة الأجهزة المعنية للمكان كما تم غلق الطريق للقادم من اتجاه السيدة عائشة الي منشية ناصر طريق الاتوستراد والقادم من مدينة نصر الي منشية ناصر وتم تحويل الحركه المرورية في الاتجاهين لكي تتمكن اجهزة الصرف الصحي من العمل .