شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020 للمرحلة الأولى والثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مؤشرات نتيجة تقليل الاغتراب 2020 في الظهور خلال هذه الساعات، وسط حالة من الترقب والانتظار بين الطلاب المقبلين على دخول المرحلة الجامعية واسرهم ويرغبون في التحويل بين الكليات بعد ظهور نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد الحكومية خلال الأيام الماضية، حيث سمحت وزارة التعليم العالي لكل الطلاب والطالبات بتسجيل رغباتهم بشأن التحويل وتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2020

حيث سيتم الكشف عن تفاصيل النتيجة من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، وتتوقع المصادر داخل وزارة التعليم العالي بأن يتم الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات من قبل الوزارة في غضون ساعات.

شروط وزارة التعليم العالي التي يجب على الطلاب الالتزام بها في حالة الرغبة بإجراء عملية التحويل وتقليل الاغتراب خلال العام الجاري:

يشترط أن يكون التحويل إلكتروني، حيث إن التحويل الورقي لم يعد متاح في الوقت الحالي.

في حالة التحويل للكليات المناظرة، يشترط أن تكون الكلية الجديدة

التي يرغب الطالب في التحويل لها موجودة ضمن النطاق الجغرافي “أ” بالنسبة للطالب.

في حالة التحويل للكليات غير المناظرة، يشترط أن يكون الطالب

قد تحصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول لها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020

اليكم أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج التحويل وتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب:

ادخل إلى موقع بوابة الحكومة المصرية عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمات التنسيق الإلكتروني ثم خدمة “نتيجة تقليل الاغتراب”.

اكتب كل المعلومات المطلوبة من الاسم والرقم السري.

اضغط على إظهار النتيجة.

انتظر حتى يتم تحميل صفحة النتائج ومن ثم اطلع على حالة طلب التحويل وهل تمت الموافقة عليه أم لا.

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رابط الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات

قالت وزارة التعليم العالي بالحكومة المصرية بأنها قد خصصت رابط سريع من أجل أن يتمكن كل الطلاب والطالبات من إجراء عملية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020 من خلال شبكة الإنترنت خلال ثوان معدودة ودون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التنسيق في الجامعات المصرية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 عبر موقع بوابة التنسيق الالكتروني tansik.egypt بوابة الحكومة المصرية «علمي وادبي»

اضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات من هنـــــــــا