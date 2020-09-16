شكرا لقرائتكم خبر عن 12 % أرباحًا سنوية للعاملين.. ضمن قانون قطاع الأعمال العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نصّ قانون شركات قطاع الاعمال العام المنشور مؤخرا بالجريدة الرسمية بعد اقراره من رئيس الجمهورية، على ان يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، ويصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة، بنسبة لا تقل عن 10 % ولا تزيد على 12 % من هذه الأرباح تصرف نقدا، بمراعاة احاكم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .
كما نص القانون ان النظام الاساسى للشركة يبين كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافاة مجلس الإدارة بأكثر من 5 % بالنسبة للشركات القابضة و10 % بالنسة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصا منها نسبة 5 % من رأس المال المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا في شأن توزيع باقر أرباح الشركة .
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