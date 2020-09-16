شكرا لقرائتكم خبر عن بشرط موافقة النقابة.. قانون قطاع الأعمال يعطي مجلس الإدارة الحق في وضع لوائح العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعطى قانون شركات قطاع الاعمال العام المنشور مؤخرا بالجريدة الرسمية، مجلس إدارة الشركة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بعد اخذ رأى النقابة العامة المختصة.

وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بالشركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتاديبهمبما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة عملهم.