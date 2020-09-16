شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقانون قطاع الأعمال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون شركات قطاع الاعمال العام الذي نُشر مؤخرًا بالجريدة الرسمية دور مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، بأن يمثلوا الشركة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويختص العضو المنتدب التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة وتصريف شؤونها وله ان يفوض واحدا أو اكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.