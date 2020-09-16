شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر يعتدي بالضرب على عامل صيدلية في الشرقية.. والزبائن صامتين (فيديو صادم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عامل في صيدلية بإحدي قري مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، ببلاغًا ضد تاجر، اتهمه بالتعدي عليه بالضرب أثناء مباشرة عمله داخل الصيدلية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغا من شاب ٢٠ عاما يعمل في صيدلية بأحدي القري التابعة لدائرة المركز، اتهم فيه تاجر، بالتعدي عليه بالضرب أثناء مباشرة عمله داخل الصيدلية، وأن المشكو في حقه توجه للصيدلية لشراء نوع من الأدوية، بينما كان العامل مشغولًا في مراجعة بعض الأوراق، وقام التاجر بالتعدي عليه بالضرب مسددًا له عدد من اللكمات وخلع ملابسه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة الاعتداء على الشاب داخل الصيدلية، وسط حالة من الغضب والاستنكار، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي.