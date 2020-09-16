شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تكشف مصير الأموال المحصلة من التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صندوق مصر السيادي مسؤول عن إدارة الموارد الاقتصادية للدولة المصرية، والكثير من الأصول التي ستؤول إليه من أجل تعزيز قيمتها، واستخدامها بالشكل الأمثل بما يعود على النفع على الشعب المصري ككل.

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأموال الناتجة من التصالح على مخالفات البناء، ستُنفق على الإسكان الاجتماعي والتخطيط العمراني المتكامل، خلاف زيادة موارد المحافظات لزيادة الخدمات المقدمة للمواطن فيما يتعلق بالصرف الصحي والإنارة ومياه الشرب، والبعض الآخر سيذهب إلى موازنة الدولة، لكي يتم توجيه إلى الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن كل أصول الدولة المصرية ستدار بشكل سليم من خلال صندوق مصر السيادي، لكي يتم تعظيم العائد من هذه الأصول بشكل مخطط.