شكرا لقرائتكم خبر عن قانون «قطاع الأعمال العام».. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ليسوا من العاملين بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، طريقة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة.

كما جاء في المادة الثانية للقانون أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء علىاقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على ان يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الاساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة، ويشكل على الوجه الاتي:

رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة ن وأعضاء يمثلون المساهمين في الشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية ن وتعينهم الجمعية العامة دون الاخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم في لاشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس. بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة. ويجوز ان يتضمن النظام الاساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص، ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة.

وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال والجلسات وما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافاة السنوية ن كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للاعضاء المنتدبين، ولا يجوز ان يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.