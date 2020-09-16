شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تكشف عن أكثر الأبراج حظًا الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج، إن مقولة «اعمل الخير وارميه في البحر» سيئة للغاية، لأن البحر غير مستقر وغدار، معقبة: «كلمة اعمل الخير وارميه البحر لازم تتشال من القاموس بتاعنا، لازم نعمل الخير ونسلمها لربنا».

وتابعت «عطايا»، خلال حوارها ببرنامج «إحنا الستات»، الذي يقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن كوكب المشترى سيدخل الجدي في عام 2021، لافتة إلى أن الأبراج الترابية ستكون أكثر الأبراج مستفيدة من استقامة المشترى في برج الجديد.

وأضافت أن عدم استقامة برج الجدي في المشترى أدى لعدم الوفرة في الأموال أو الطاقة خلال الفترة السابقة، لافتة إلى أن وجود المشترى في كوكب ترابي مثل الجدي أدى إلى انتشار الأمراض الأوبئة مثل فيروس كورونا، وهذا يرجع إلى أن المشترى تواجد في بيئة لا تناسبه.

ولفتت إلى أن جميع الأبراج خلال الفترة المقبلة ستشعر بوفرة الأموال نسبيًا، مضيفة أن هناك 6 كواكب في حالة تراجع، ولذلك هناك ثبات في الكثير من الأشياء خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن هناك 3 أبراج متراجعة ستستقيم خلال المرحلة المقبلة، معقبة: «الأمور هتهدى خلال أيام بإذن الله، ولازم، استبشروا دائمًا».

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