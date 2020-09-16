شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: التصلب الجانبي الضموري يصيب عضلات اليد والقدم والفك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف الخميسي، إن مرض التصلب الجانبي الضموري يصيب الجهاز العصبي، خاصة الأعصاب التي تتحكم بالعضلات، ويكون هناك صعوبة في تحريك عضلات اليد والقدم والفك.

وأضاف الدكتور شريف الخميسي، خلال لقائه عبر «زووم» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن المرض يبدأ لأغراض بسيطة وينتشر في باقي الجسم، مع مرور الزمن، وبه نوعين الأول يصيب الأطفال، والآخر إصابة الكبار ليس لها عمر معين.

وأوضح، أن تشخيص المرض له شقين، من خلال طبيب الأعصاب، والآخر هو الفحص الجيني، مشيرا إلى أن مسببات هذا المرض أغلبها ليس لها سبب جيني، ومن أكبر الأسباب لحدوث هذا المرض هو تكرار الحمض النووي.