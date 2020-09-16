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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة بشبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، والذي استشهد امس، خلال محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائد الأتوبيس رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربًا. وذلك بحضور اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان مؤكدا أن الشهيد كان مثالا للشجاعة والإقدام ونموذجا وفخرا لأبناء القليوبية جميعا ولرجال الشرطة الشرفاء، حيث ضرب أروع المثل في التفاني في العمل وأداء الواجب بكل أمانة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت في القبض على السائق المتهم، وجاري عرضه على النيابة لإجراء التحقيقات معه لينال جزاءه العادل على هذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه وأسفر عن إستشهاد الضابط الشجاع.
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