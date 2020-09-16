شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر توصيات مؤتمر شباب الباحثين بقطاع العلوم الإنسانية في جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس قطاع العلوم الإنسانية كليات الآداب والتجارة والحقوق والإعلام، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

واكد الدكتور عبدالباري حمدان، عميد كلية الحقوق رئيس المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تضمنت مناقشة 39 بحث وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تتضمن تشجيع الهيئات البحثية والجامعات ومساعدتها في وضع الرؤى المستقبلية وتبني برامج لتشجيع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وتبني برامج تنموية جديدة والاهتمام بالمبادرات المختلفة وتشجيعها لتلبية احتياجات المواطنين والاعتماد على الوسائل الحديثة في قياس وتقييم المشروعات التنموية.

وذكر الدكتور وحيد الدين طاهر، مقرر المؤتمر، أن توصيات المؤتمر تضمنت ايضا ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الأمراض المتوطنة والتوعية بأهمية التحول الرقمي وتبادل الثقافات والخبرات حول التنمية المستدامة من خلال إقامة المؤتمرات وتحديد أليات رصد الكوارث لطبيعية مبكرًا وعمل صناديق للاقتراحات الجديدة والمبتكرة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.