شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية مجانية لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تقديم منح مجانية لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة.

وقال المحافظ في بيان، الأربعاء، إنه سيتم قبول أبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق في أول مدرسة مصرية يابانية بالمحافظة شريطة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول.

واضاف أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتخفيض مصروفات الالتحاق بالمدرسة بمقدار ٥٠%، بالإضافة إلى استمرار تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالمدرسة حتى 20 سبتمبر الجاري استجابة لمطالب أولياء الأمور.