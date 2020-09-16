شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تنسيق 2020: ترقبوا تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلق موقع التنسيق الإلكترونى لخريجى شهادة الثانوية العامة مساء الأربعاء 16 سبتمبر رابط تقديم رغبات تقليل الاغتراب 2020 لكل من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية، ووضع مكان الرابط العبارة التالية «خدمات تنسيق الثانوية العامة: ترقبوا فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة والدور الثانى.. ترقبوا اعلان نتائج تقليل الإغتراب». ويمكنك الدخول علىموقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية وانتظار نتائج تقليل الرغبات وبدء تنسيق المرحلة الثانية من خلال الضغط على هذا الرابط . وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الأول والمتخلفين عن التقدم للتنسيق من طلاب المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر ولمدة 5 أيام تنتهى يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر، وتقبل الطلاب بحد أدنى 50%. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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