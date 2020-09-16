شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تكشف تفاصيل واقعة ولادة سيدة يمنية داخل الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن السيدة اليمنية قامت بالولادة قبل الهبوط إلى مطار ميونيخ، واهداء الطفلة المولودة تذكرة مدى الحياة من شركة مصر للطيران.
وأضاف الطيار رشدي زكريا، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن تلك الحالة من الحالات التي توجب على الطيار الهبوط في أقرب مطار، لافتاً إلى أن الطاقم لديه تدريب على بعض الإسعافات الأولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تسمح للمرأة الحامل بالسفر طالما تحمل من الطبيب المعالج تصريح بركوبها للطائرة.
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