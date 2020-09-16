شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تمهيدي بمحافظة سوهاج لبحث استعدادات المحافظة لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مدحت القاضي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، نائبا عن المحافظ اللواء طارق الفقي، اجتماعا تحضيريًا لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة السيول، تمهيدًا لعمل سيناريو محاكاة لمواجهة الأمطار والسيول، استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

وأكد سكرتير عام المحافظة- خلال الإجتماع الذي حضره كمال محمد، وكيل وزارة الري بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية- على أهمية تنفيذ التدريبات العملية والميدانية وسيناريوهات محاكاة للأزمة، لقياس مدى جاهزية الأجهزة المختلفة، واستعدادها للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تتعرض لها المحافظة، لافتا إلى أهمية مشاركة الوحدات المحلية المختلفة باصطفاف المعدات يوم الإثنين القادم بمحطة مياه سوهاج الجديدة، بنسبة 50% من المعدات الموجودة بكل مركز من «لودرات، وقلابات، وسيارات شفط مياه».

وشدد القاضي على أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية، والأخذ في الإعتبار الصلاحية الفنية للمعدات المستخدمة لمواجهة الأزمة.