شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ3 متهمين.. والسجن 15 سنة لآخر لقتلهم سائقًا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد، وسكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي، محمد الكحلاوي، ومحمد كمال الدين، 3 متهمين بالإعدام شنقًا للأول والمؤبد للثاني والسجن 15 عامًا للثالث، بتهمة قتل سائق توك توك وسرقة دراجته، في أبوتشت.

وتعود أحداث القضية إلى 3 يونيو من عام 2019، عندما وجهت النيابة العامة لكلا من «محمود.م.ح، و»هاني.ش.ع«، و»محمد.ش.م«، تهمة قتل محمد ياسر محمد الصادق، بطلق ناري بقرية الزرايب، بمركز أبوتشت .وتوصلت تحريات المباحث أن المتهمين الثلاثة خططو لسرقة الدراجة النارية»التوك توك«المملوك للمجني عليه، وأعدو لذلك في الثانية ظهرًا بوضح النهار، وأثناء محاولة سرقة التوك توك، سمع المجني عليه وأشقائه صوت فاسرعو للخارج، فحاول منعهم خوفًا من خسارته لمصدر رزقه، ولكن المتهم الأول هدده بسلاح ناري وعندما عارضه قام بقتله، وتمكنوا من سرقة التوك توك وفرو هاربين.

ميزان العدل - صورة أرشيفية

وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين ومحاكمتهم بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والسجن المؤبد للثاني و15 عامًا للثالث، مع تغريم الأول والثاني 40 ألف جنيهًا، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.أحيلت القضية برقم 13844 لعام 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 183 لعام 2019 كلي قنا