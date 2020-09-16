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شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى رحلاته.. العاملون بأسوان يستقبلون القطار الروسي بالأعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل العاملون بشركة خدمات السكة الحديد بأسوان القطار الروسي، الذي جرى تشغيله ابتداءً من امس الثلاثاء بالأعلام.
وقام عدد من العاملين الذين يقومون بأعمال الصيانة للقطار خلال رحلته التي تستغرق اكثر من ١٣ ساعها بتجهيز المعدات والاصطفاف امام القطار قبل رحلة العودة في السابعه والنصف مساءً من أسوان.
وشدد السيد عيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على العاملين على القطار بالانضباط وأداء واجبات العمل على أكمل وجه وحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل الدائم على راحتهم طوال رحلة القطار.
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