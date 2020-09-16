شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجى يكشف تعرض مصر لحروب من الجيلين الرابع والخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن حديث الرئيس اليوم كشف عن تعرض مصر لحروب الجيل الرابع والخامس، مشيرا إلى أن الحروب الجديدة لم تعد باستخدام الدبابات، بل من خلال تسخير الأموال لنشر الشائعات والتشويه المستمر، والآن هناك 6 قنوات معادية لمصر بتمويل قطري تقوم ببث شائعاتها وسمومها لتشكيك المجتمع المصري في قيادته وحكومته وجيشه.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أنه في حرب 1976، استولت إسرائيل على سيناء لكنها لم تتمكن من كسر الشعب المصري، لذلك حروب الآن قائمة على كسر الشعب المصري وإحداث انشقاقات داخله، موضحا أنه بعد أن تم عمل الأفكار الجديدة الخاصة بقناة السويس، تم قطع الطرق أمام المكائد التي تحيكها الجهات الخارجية.

وأوضح، أن الرئيس أكد أنه اعتمد على الشعب المصري في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وحاولت تلك الجهات أن تشوه تلك الإجراءات ولكنها فشلت في ذلك، وتمكنت مصر من مواجهة جائحة كورونا بسبب تلك الإجراءات الهامة، ولأول مرة أن تحاط مصر بالمخاطر من الجهات الأربعة، ولكن هناك ثقة كبيرة في القيادة المصرية.

كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.