شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: هناك شباب بيكسب 1700 دولار شهريا وهو قاعد فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم عرض مجموعة من المبادرات هدفها تأهيل الشباب وتدريبه لالتحاقه بسوق العمل، منها مبادرة مستقبلنا رقمى لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمى وتم عرض نماذج لهؤلاء الشباب "اللى بيكسب 1700 دولار شهريا وهو قاعد في بيته من خلال العمل مع شركات أجنبية من خلال التعليم الذى تلقاه من مبادرة مستقبلنا رقمى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن كل هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم يتم الالتحقق بها عن طريق الإنترنت.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط.

كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.