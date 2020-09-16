شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد قدرة مصر على إنشاء مدارس بالخارج مثل نظيرتها البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: "إننا قمنا بتدريب الكوادر فى المركز القومى للامتحانات وتمرسوا على هذا، وقمنا ببناء بنوك أسئلة للصف الأول الثانوى، والصف الثانى الثانوى"، مؤكدا سعادته ببنوك الأسئلة التى أصبحت مصر تمتلكها، والتى سمحت لمصر بأن تمتحن أولادها فى الصفوف الأولى والثانية والثالث الثانوى من خلالها، وأصبحنا نصل لأولادنا خارج مصر، موضحا إمكانية مصر فى منافسة ومناطحة الدول الأجنبية، وترخيص مدارس مصرية بمناهج وامتحانات مصرية بالخارج، مثلما قامت به بريطانيا من خلال المدارس البريطانية.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، لبرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أنه أصبح الآن هناك استثمار فى الكوادر الموجودة بداخل وزارة التربية والتعليم، ومنها مركز الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات فى العالم أجمع بزنس كبير جدا، فامتحانات الدبلومة الأمريكية، وامتحانات الشهادة البريطانية ما هى إلا مؤسسات تنتج امتحانات، ثم تقوم ببيعها بعد ذلك حول العالم، قائلا: "إن هذه الصنعة تعلمناها منهم من عام 2018 عند إدخالنا لأجهزة التابلت فى الصف الأول الثانوى، وأصبحنا نجرى امتحانات من ذلك النوع".

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن منظومة التطوير التى طرحناها اليوم نعمل عليها من 2014، وأن هذه تعد السنة السادسة ونحن نسير فى نفس الطريق، وحدثت استثمارات هائلة بالمنظومة التعليمية، مؤكدا أن هناك من يخشى التغيير وهناك من يشكك فيه، وهناك من يحافظ على مصالح مرتبطة بالنظام القديم، مشيرا إلى أن هذا المزيج جعل تلك الخطوة صعبة بعض الشيء، وجاءت لنا الفرصة اليوم أن نشرح للمصريين الفكرة التى نعمل عليها، وما جعل تصنيف مصر فى التعليم يرتفع بالتصنيفات الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه عندما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم عن الكثافات داخل الفصول الدراسية حتى يعلم الجميع أنه وبرغم الجهد المبذول والمصروفات إلا أن الزيادة السكانية تبتلع كل ما نفعل.