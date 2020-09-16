شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد قدرة مصر على إنشاء مدارس بالخارج مثل نظيرتها البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، لبرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أنه أصبح الآن هناك استثمار فى الكوادر الموجودة بداخل وزارة التربية والتعليم، ومنها مركز الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات فى العالم أجمع بزنس كبير جدا، فامتحانات الدبلومة الأمريكية، وامتحانات الشهادة البريطانية ما هى إلا مؤسسات تنتج امتحانات، ثم تقوم ببيعها بعد ذلك حول العالم، قائلا: "إن هذه الصنعة تعلمناها منهم من عام 2018 عند إدخالنا لأجهزة التابلت فى الصف الأول الثانوى، وأصبحنا نجرى امتحانات من ذلك النوع".
وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن منظومة التطوير التى طرحناها اليوم نعمل عليها من 2014، وأن هذه تعد السنة السادسة ونحن نسير فى نفس الطريق، وحدثت استثمارات هائلة بالمنظومة التعليمية، مؤكدا أن هناك من يخشى التغيير وهناك من يشكك فيه، وهناك من يحافظ على مصالح مرتبطة بالنظام القديم، مشيرا إلى أن هذا المزيج جعل تلك الخطوة صعبة بعض الشيء، وجاءت لنا الفرصة اليوم أن نشرح للمصريين الفكرة التى نعمل عليها، وما جعل تصنيف مصر فى التعليم يرتفع بالتصنيفات الدولية.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه عندما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم عن الكثافات داخل الفصول الدراسية حتى يعلم الجميع أنه وبرغم الجهد المبذول والمصروفات إلا أن الزيادة السكانية تبتلع كل ما نفعل.
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