شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم الاستعانة بجامعات أمريكية فى إحداث طفرة بمستوى التعليم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ اقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بالتعليم، موضحا أن هناك دولا عربية عديدة استعانت بجامعات أجنبية عديدة وحدث لها طفرة في مستوى التعليم. وأضاف أستاذ اقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن التعليم هو منظومة أى حلقة متكاملة، فهو ليس مناهج فقط أو معلم فقط أو طالب فقط ولكن هو حلقة متكاملة تضم مناهج ومعلم وطالب واسرة، ولابد من التكامل بينها.

ولفت أستاذ اقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أن استعانة الدولة المصرية بجامعات أجنبية وخبرات أجنبية هي تجربة مهمة ستحدث طفرة في مستوى التعليم، موضحا أن مصر طوال تاريخها منارة العلم والفنون، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعات أجنبية والاتجاه للتعلم الإلكترونى وتطوير المناهج أبرز أدوات تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.