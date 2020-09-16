شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة يعلن الانتهاء من عقد الاختبارات للطلاب باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن الكثير من الطلاب أدوا اختبارات القبول لدخول الجامعة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من عقد الاختبارات للطلاب باللغة الإنجليزية، كما أن اللغة الإنجليزية مهمة للغاية. وأضاف حيدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذى يقدمه الإعلامى رامي، عبر فضائية دي إم سي، أن هدف الجامعة من إجراء اختبارات القبول اختيار الطلاب المتميزين، موضحاً أن الجامعة بها حوالى 15 كلية في كافة المجالات.

وأكمل رئيس جامعة الجلالة أن اللغة الإنجليزية والتفكير النقدي أهم الوسائل التى تعتمد عليها اختبارات القبول للطلاب، مشيراً إلى أن جميع برامج الجامعة تهدف إلى تخريج طالب قادر على الانضمام لسوق العمل، وسيكون لدينا 25 برنامجاً للطلاب.