شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة إسماعيل ياسين تتحدث لتليفزيون الخليج 365 عن الحالة المادية للفنان الراحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" تغطية خاصة لذكرى ميلاد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وحلت سارة ياسين حفيدة الفنان الراحل ضيفة على تليفزيون الخليج 365 في الفقرة التي قدمتها الزميلة شروق وجدى وأعدها الزميل محمد محسوب.
وقالت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، إن الحالة المادية لجدها تدهورت في الفترة الأخيرة لحياته، مضيفة: "جدى مات مستور ولم يمت فقيراً كما تردد بعد وفاته، تراجع الأوضاع المادية له في حياته كان بسبب غلق المسرح، لكنه ترك عمارة تمليك ولم يمت فقيرا"، كما نفت شائعة عدم وجود مدفن للفنان الراحل إسماعيل ياسين وأنه تم دفنه في القاهرة بعيدا عن المدافن الأسرة في السويس.
وأضافت: "جدى الفنان الراحل إسماعيل ياسين، كان مدلع والدى جدا، وكان يحتفل بعيد ميلاده بفرقة تمر بحى الزمالك للإعلان عن عيد ميلاد ياسين ابن الفنان إسماعيل ياسين"، نافية ما تردد عن وفاة جدها بعد خلافات مع والدها وهى شائعة تردد مع كل ذكرى ميلاد جدها الفنان الراحل إسماعيل ياسين".
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