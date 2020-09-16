شكرا لقرائتكم خبر عن ترند "الشعب هيربى الإخوان".. وعى المصريين يتصدى للمخربين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تفلح دعوات جماعة الإخوان الإرهابية ومذيعوها عبر قنواتهم المحرضة ومحاولاتهم المتكررة لبث الهدم والحقد داخل مصر، فدائما يتصدى الشعب المصرى بوعيه وتجاربه السابقة التى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهدافهم الخبيثة، وذلك من خلال هاشتاج "الشعب هيربى الإخوان " الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.

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وكتب أحد المغردين عبر الهاشتاج: "كلنا ضد المنتمين للجماعة الإرهابية.. واليساريين الفوضويين وقنواتهم اللى بتدعمهم ضد بلدنا.. مش هنسمح للمخربين يخربوا ممتلكاتنا ويدمروا اقتصادنا.. محدش فيهم هيهتم بالناس ولا مشاكلهم وقتها علشان أصلًا محدش فيهم اهتم بيها قبل كده.. دول شياطين للهدم بس" وغرد حسام: "شايفين الشيخ اللى بيلعب نيشان ده اهو ده المفروض كان حامل الخير لمصر بس بدله بالطوب فى المصريين".