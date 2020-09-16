شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم: محمد على ومذيعو الإخوان بيقبضوا المليارات من قطر للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن وائل غنيم، الناشط السياسى، هجوما على مذيعى الإخوان والمقاول الهارب محمد على، مؤكدا أنهم قطر تدفع لهم مليارات الجنيهات من أجل التحريض ضد مصر وتهديد استقرار الدولة قائلا: "أنا مستغرب أن فى واحد زى عبد الله الشريف كان بسيط ومبيض محارة، دلوقتى بيركب السيارات الفارهة، من تحريضه ومن فلوس قطر اللى بتموله، عشان كده بيحرض وبيشتم فى مصر".

وأضاف فى فيديو له بثه عبر صفحته الرسمية فيس بوك: "من يسمع لهؤلاء هو مجموعة من القطيع والسذج، وأن محمد ناصر وأعوانه هم مجموعة من المدعيين، وهم مجموعة من الممولين التى تحركهم دول لا تريد أى خير للبلاد، فعلينا أن ننتبه ما يفعله هؤلاء، ولا نسمع لتلك الشعارات الكاذبة التى يروجها محمد على واعلام الإخوان ".

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وتابع:" مجموعة الإخوان هم معاطيب وبيقبضول فلوس من تركيا وقطر علشان يروجوا الاكاذيب والادعاءات التى تبث للمواطنين لشحنهم ضد الدولة المصرية، ويحرضوا على الدول العربية لتهديد استقرارها وامنها، وانا حزين على الشباب اللى بيسمع بكلام هؤلاء أو يصدقوا فيما يبثونه من أكاذيب وادعاءات ضد الدولة المصرية".