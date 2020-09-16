شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. بدء تسجيل الرغبات غدا الخميس حتى 21 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، أنه تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل(بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: https://tansik.egypt.gov.eg/application/ خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

وقالت وزارة التعليم العالى ، إن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

وقررت وزارة التعليم العالى أن مواعيد إدخال الرغبات ستكون عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

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• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، و ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وعن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني قالت الوزارة من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، و الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وذكرت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.