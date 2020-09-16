شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز عن رفض يوسف الشريف مشاهد الإثارة: اللى مش عاجبه حاجة ميشتغلهاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان صبرى فواز، على تصريحات يوسف الشريف ورفضة الإثارة والتلامس، قائلا أنه ليس مع هذه وجهة النظر، مؤكدا على كافة المستويات يرفض هذا الكلام، وتابع قائلا: "فنيا مينفعش، وإنسانيا واجتماعيا شايف اللى مش عاجبه حاجة ميشتغلهاش"، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة مع أى شخص فى الوسط الفنى ولكن يحق لأى شخص الاختلاف فى الرأي.

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وأشار الفنان صبرى فواز فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إلى أن 2020 سنة صعبة على الجميع، وحتى الوسط الفنى، مشيرا إلى أن مسلسل اسود فاتح عمل يمكن الانتهاء منه خلال 3 أشهر ولكن بسبب فيروس كورونا تم تصويره خلال سنة تقريبا، كما أنه شارك فى فيلم 30 مارس من إخراج أحمد خالد موسى وبطولة دينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد الفيشاوى، ويؤدى دور شخصية ستكون مفاجئة للجميع خاصة فى الشكل.

وأكد فوزا أن جيل الشباب من الفنانين، استفاد من السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه مع أى شيء يعطى مجال لإظهار المواهب، بالإضافة لوجود القنوات، مشيرا إلى أن جيله لم تكن تلك الإمكانيات متوفرة أمامه.

وأشار فواز إلى أن يحب الفنان سامية جمال هو نموذج أمثل فى الوسط الفنى، بالإضافة إلى وفاتن حمامة وسعاد حسنى، مشيرا إلى أنه يعشق الفنانة هدى سلطان والتى تتميز عن غيرها مشيرا إلى أنها نموذج للفنان الذى يصالح أيامه، وأعطت مراحل عمرها بما يتناسب مع سنها، وفى الوقت الحالى يحب الفنانة حنان مطاوع ومنة شلبى ورانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.