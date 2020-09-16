نقابة المهندسين بالقاهرة تؤكد عدم قانونية الدعوة لـ "عمومية" دون موافقة المجلس الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت نقابة المهندسين بالقاهرة، برئاسة اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بيانا في ظل ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي من بعض المهندسين المنتمين لبعض التيارات النقابية التي خاضت انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2020 ولم يحالفهم الحظ بالفوز بأي من المقاعد النقابية، ومن لم تتسن لهم فرصة التمثيل بهيئة مكتب نقابة المهندسين بالقاهرة ودعوتهم لعقد جمعية عمومية بنقابه للمهندسين.

وقالت النقابة، في بيانها، الأربعاء: موضوع الدعوة لعقد الجمعية العمومية والخاص بقيام نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالإعلان على صفحتها الرسمية على فيسبوك لإحدى شركات استصلاح الأراضي تمت مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المنعقد بتاريخ 31/8/2020 وقد تم حفظ الموضوع بعد تقديم الأوراق والمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد وصحة الإجراءات التي قامت بها نقابة مهندسي القاهرة، خاصة أن المهندسين الذين تعاقدوا مع الشركة لم يتقدم أحد منهم بشكوى ضد الشركة.

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وأضافت النقابة: الدعوة لعقد جمعية عمومية دون موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة طبقا لنص قانون النقابة رقم 66 لعام 1974 أمر غير قانوني، بالإضافة إلى ما تواجهه البلاد من تحديات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن هذا يشجع على انتهاز بعض الجماعات وأصحاب النفوس الضعيفة لهذه الدعوة ذريعة للتجمع ونشر الأفكار السيئة ضد الدولة المصرية في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها البلاد.

ودعت نقابة مهندسي القاهرة، أعضاءها لتحري الحقيقة من مصادرها بدلاً من الكلام المُرسل والمُغرض على صفحات شخصية، وذلك بالاطلاع على أي إجراء تم وأي تعاقد أُبرم، كما أهابت نقابة مهندسين بالقاهرة بأعضاء الجمعية العمومية بضرورة تحري الدقة عما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من دعوات هدفها إثارة الرأي العام والدعوة إلى عمل تجمعات تخالف قوانين الدولة والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الظروف واستغلالها إعلاميا من بعض الجماعات والقنوات الإعلامية لأغراض ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن البلاد، مما يثير الشكوك حول دعوة بعض المهندسين لموضوع تم الانتهاء من بحثه ومناقشته باستفاضة باجتماع المجلس الأعلى المشار إليه وتم حفظه، وفي هذا التوقيت الذي تقوم النقابة بدورها الوطني.

وتابعت النقابة: في ظل هذه الجهود الحثيثة نجد قلة قليلة تحاول تعطيل العمل النقابي تحت دعاوى شخصية وهو ما يجب أن نلتفت عنه جميعاً وأن نلتف حول الأهداف العامة التي تخدم النقابة والمهندسين الذين أولونا ثقتهم.​