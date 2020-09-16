برلماني يشيد بتوجيه الرئيس بشأن تحسين أجور المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية التخطيط الجيد في الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتي قد تصل لنحو ١٩٣ مليون مواطن، مشددًا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وضرورة استيعابها.

كما أشاد أبوالعلا، في بيان، اليوم، باهتمام مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، بملف التعليم والبحث العلمي في هذه المرحلة، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة؛ لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنه يأتي في إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان والذي ركزت عليه الحكومة في برنامجها الذي سبق ووافق عليه البرلمان.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ما زالت تعاني من تربص بعض الجماعات الإرهابية والكارهين ممن يشككون في جهود التنمية والتطور الهائل في كافة القطاعات من خلال إطلاق الشائعات وكذلك تصوير الإنجازات على أنها إخفاقات، قائلا: مصر لن تنظر للخلف وستمضي قدمًا نحو تحقيق كافة أهدافها رغم أنف الحاقدين.