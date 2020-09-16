وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة المقبلة بمسجد الميناء بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الجمعة المقبلة، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن مدير إدارة أوقاف القصير ورئيس المدينة يفتتحان مسجد السمان، وذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة.
ويؤدي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تحت عنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة".
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