محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، عن حدوث انسداد بخط الصرف الصحي الرئيسي قطر 1800 مم، وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشأة ناصر؛ نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة في المطابق مباشرة بمنطقة الزرايب.
وأوضحت الشركة، في بيان، الأربعاء، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشأة ناصر؛ لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي.
وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاطًا- بدالات محمولة- سيارة سيول من شركة الصرف الصحي بالجيزة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارٍ سحب المياه.
وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها مؤكدة أنه جارٍ الإصلاح في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر "صرف القاهرة" تكشف سبب غرق الأوتوستراد.. وتعلن قطع المياه عن منشأة ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.