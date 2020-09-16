نشرة الحوادث المسائية.. القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وكواليس مقتل مُدمن على يد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بالصور| شلل مروري تام على الأوتوستراد بسبب كسر بماسورة صرف صحي

تكدست الحركة المرورية على طريق الأوتوستراد بالاتجاهين لمدينة نصر والمعادي؛ بسبب كسر بماسورة صرف صحي عمومية.

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-القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته داخل كمبوند بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أثناء تواجدهما داخل كمبوند البارون في البساتين، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

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-"قتلته بسكين وحجر ومش ندمان".. مُسن الشرقية قاتل نجله يروي تفاصيل الجريمة

"لو رجع الزمن بيا هقتله تاني وتالت.. قتلته بإيدي ومش ندمان علشان كان مدمن وبيضرب أمه وسلوكه وحش".. بهذه الكلمات وقف "عادل" الأب المُسن المتهم بقتل نجله أمام جهات التحقيق بنيابة أبو حماد العامة بالشرقية، يسرد تفاصيل جريمته.

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-الداخلية تتيح خدمات مرورية جديدة عبر الإنترنت

تقدم وزارة الداخلية عددًا من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها، والسداد إلكترونياً للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات، في ارتياد آفاق جديدة؛ لتحقيق جودة الخدمات الأمنية عبر تقديم عدد من الخدمات المرورية للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني بوابة مرور مصر.

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-تجديد حبس علا القرضاوي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة في الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

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-الجنايات: تجديد حبس هيثم محمدين وآخرين 45 يومًا في "نشر أخبار كاذبة"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، وأخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة لمشاركتهم جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

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-7 أكتوبر.. الحكم في طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعي

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة فحص طعون، اليوم الأربعاء، طعون طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، المطالبة بإصدار حكم لصالح الطلاب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم العام الماضي، للحكم بجلسة 7 أكتوبر المقبل.

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-٣٠ سبتمبر.. الحكم في استئناف محمد رمضان على حكم حبسه لاتهامه بسب الطيار "أبواليسر"

حجزت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، نظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، لجلسة ٣٠ سبتمبر؛ للنطق بالحكم.

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-تأجيل محاكمة 9 متهمين باعتناق فكر "داعش" الإرهابي لـ 11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، بتهمة تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" وتعتنق أفكاره، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود.

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-النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة سيدة حامل داخل مستشفى المنيا الجامعي

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة مريضة بـمستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد.

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