أخبار مصر | موجز البرلمان| طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من مصروفات المدارس الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان| طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من مصروفات المدارس الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:

• "إسكان البرلمان": قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في مصلحة المواطن

قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول من خلال مراعاة البعد الاجتماعي للبسطاء.

وتم وضع حد أدنى وأعلى لقيمة المخالفة، مؤكدًا أن البناء المخالف والنمو العشوائي خلال السنوات الأخيرة أثر بصورة مباشرة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وانعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح "المغازي" في بيان له، اليوم الأربعاء، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سيكون له مردود على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بصورة واضحة، وذلك من خلال عدة عوامل أولها وقف النمو العشوائي بصورة نهائية، والتخطيط الاستراتيجي وفقا لطبيعة كل منطقة والوقوف على طبيعة كل منطقة وقدرة شبكة المرافق الاستيعابية، وأخيرا تخصيص إيرادات التصالح في المخالفات لصالح المشروعات القومية والبنية التحتية، ولهذا فإن القانون في صالح المواطنين في المقام الأول والأخير.

ولفت المغازي، إلي إن هناك العديد من المناطق سواء في المدن أو القرى أو حتى التوابع التي لم تكن موجودة على أرض الواقع وبعد هذا الكم الهائل من البناء المخالف أثر على شبكة الخدمات والمرافق وتسبب في تهالكها.

وأشار وكيل اللجنة، إلي أن التشريع منذ اللحظة الأولى كان هناك مرونة في التعامل، وحرص من قبل جميع مؤسسات الدولة على مراعاة المواطنين غير القادرين، وأن القانون ليس إجراء عقابي بقدر ما هو عمل تنظيمي في المقام الأول والأخير.

• طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من مصروفات المدارس الخاصة

أعلن جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن شكاوي عدد من المواطنين على إجبارهم على دفع الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة.

وأضاف "طلعت" في طلبه، اليوم الأربعاء، أن هناك إجبارًا للأسر المصرية مع الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد علي دفع جميع الرسوم الدراسية بشكل كامل دون منح فرصة التقسيط، مثلما كان يتم في الأعوام السابقة ووفق ما تتيح القوانين المنظمة.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يُمثل مواصلة للاستغلال السيئ من المدارس الخاصة للأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، والضغط علي المواطنين بأعباء جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من وزير التربية والتعليم وتفعيل جميع التحركات لتخفيف هذه الأعباء على المواطن.

ولفت "طلعت" إلى أنه يؤمن بأن وضع المدارس الخاصة له بعض الاعتبارات ولكن ليس على حساب المواطن وأسر الطلاب الذين يستهدفون في الأساس السعي نحو خدم تعليمية أفضل وبمستوي متطور، وبالتالي لا بد من الرقابة والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لهذه الشكاوي والسعي نحو وضع حد للاستغلال السيئ من المدارس الخاص لأزمات الدولة المصرية والضغط على المواطن.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالتأكيد أن تطوير منظومة التعليم في مصر ومواجهة تحدياتها ضرورة مهمة وهو ما يقوم به وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ونلمس خطوات فعالة فى ذلك ولكننا مازلنا بمزيد من الجهد والتعاون بين الجميع وفي القلب منهم أيضا الأسرة المصرية.

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• تعليم البرلمان" تطالب بالتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية ووقف ابتزاز أولياء الأمور

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن بعض المعلمين مستمرين في ممارسة ظاهرة الدروس الخصوصية على الرغم من تحذيرات وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي من عدم فائدة الدروس الخصوصية، نظرا لتطبيق نظام التعليم المدمج الذي يعتمد على التعليم المباشر من قبل المدرسة والتعليم الإلكتروني.

وأكد "بركات" في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة مواجهة الدروس الخصوصية على طريقة الاستغناء وليس المنع، مشيدا بالقرارات الجريئة التي اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومن بينها تعديل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية، والتي سيتمّ الاستناد عليها كبديل لمراكز الدروس الخصوصية، وتحفيز المعلمين، بمنح المعلم 85% من حصيلة مجموعات التقوية.

وأشار عضو تعليم النواب، إلى أن النظام الجديد في التعليم والاعتماد على تطبيق الامتحانات الإلكترونية ونظام الكتاب المفتوح والأسئلة التي تعتمد على الفهم تجعل الدروس الخصوصية بلا فائدة.

وطالب النائب بالإسراع من قبل الوزارة والمسئولين للتصدي لها ووقف ابتزاز أولياء الأمور من قبل بعض المعلمين ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة تبدأ من غرامات مالية كبيرة وتصل إلى الفصل عن العمل والسجن في حالات التكرار.

• برلماني يُشيد بتوجيه الرئيس السيسي بتحسين أجور المعلمين

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باهتمام مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف التعليم والبحث العلمي، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أجور المعلمين، مُتفقًا مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التخطيط الجيد في الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتي قد تصل نحو ١٩٣ مليون في ٢٠٥٠.

وشدد "أبو العلا" في تصريحات له، على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وضرورة استيعابها، جاء ذلك تعقيبا على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأكد "أبو العلا" أن ذلك يأتي في إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان والذي ركزت عليه الحكومة في برنامجها الذي سبق ووافق عليه البرلمان، لافتًا إلى أن مصر ما زالت تعاني من تربص بعض الجماعات الإرهابية والكارهين ممن يشككون في جهود التنمية والتطور الهائل في كافة القطاعات من خلال إطلاق الشائعات وكذلك تصوير الإنجازات على أنها إخفاقات، قائلا: مصر لن تنظر للخلف وستمضي قدما نحو تحقيق كافة أهدافها رغم أنف الحاقدين.

• برلماني يطالب بالتحقيق حول ملف فساد قطر في تنظيم كأس العالم

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل حول كل ما أثير عن اتهامات ووقائع فساد طالت قطر في ملف تنظيم مسابقة كأس العالم عام 2022 بالدوحة، مُشيدًا بتأكيد الدكتورة غادة والى أن محاربة الفساد هو تحدٍ كبير يواجه الرياضة في العالم وكل جوانب حياتنا، مطالبة بتكثيف الجهود الدولية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد التنمية واستقرار المجتمع.

كما أشاد "حساسين" في بيان له، اليوم الأربعاء، بإطلاق الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، مع جيانى انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شراكة من أجل التعاون لمحاربة الفساد في كرة القدم.

وأكد عضو مجلس النواب، علي ضرورة فتح التحقيق خاصة بعد تأكيد انفانتينو أن التعاون مع الأمم المتحدة انطلق منذ عام 2016 وسيتطور بشكل واسع بعد تدشين هذه الشراكة وأن الفساد الذي حدث في كرة القدم في فترات سابقة لن يتكرر مطلقًا مرة أخرى وسوف تستمر إدارة المنظومة الكروية في العام بمنتهى الشفافية والنزاهة.

