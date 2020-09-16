أخبار مصر | نقابة مهندسين القاهرة تناشد أعضاءها الحفاظ علي نقابتهم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة مهندسين القاهرة تناشد أعضاءها الحفاظ علي نقابتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نقابة مهندسي القاهرة دعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، وذلك فى ظل ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي من بعض المهندسين المنتمين لبعض التيارات النقابية التى خاضت انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2020، ولم يحالفهم الحظ بالفوز بأى من المقاعد النقابية وكذلك ممن لم تتسنى لهم فرصة التمثيل بهيئة مكتب نقابة المهندسين بالقاهرة ودعوتهم لعقد جمعية عمومية بنقابه للمهندسين.

وأوضحت نقابة مهندسين القاهرة، أن موضوع الدعوة لعقد الجمعية العمومية والخاص بقيام نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالاعلان على صفحتها الرسمية على الفيس بوك لإحدى شركات استصلاح الأراضي، تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المنعقد بتاريخ 31 8 ٢٠٢٠، مشيرة إلى أنه تم حفظ الموضوع بعد تقديم الاوراق والمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد وصحة الاجراءات التى قامت بها نقابة مهندسي القاهرة خاصة وأن المهندسين الذين تعاقدوا مع الشركة لم يتقدم أحد منهم بشكوي ضد الشركة.

وأضافت النقابة أن الدعوة لعقد جمعية عمومية دون موافقه المجلس الأعلى للنقابة العامة طبقا لنص قانون النقابه رقم ٦٦ لعام ١٩٧٤ أمر غير قانوني بالإضافة إلى ما تواجهه البلاد من تحديات وتدابير أحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا يشجع علي انتهاز بعض الجماعات وأصحاب النفوس الضعيفه لهذه الدعوه ذريعه للتجمع ونشر الأفكار السيئه ضد الدوله المصريه في ظل التحديات الخارجيه التي تواجهها البلاد

وناشدت نقابة مهندسي القاهرة أعضائها بتحري الحقيقة من مصادرها بدلًا من الكلام المُرسل والمُغرض علي صفحات شخصية وذلك بالاطلاع علي أي اجراء تم وأي تعاقد اُبرم.

وتهيب نقابة مهندسين بالقاهرة ب أعضاء الجمعية العمومية بضرورة تحرى الدقة عن ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من دعوات هدفها إثارة الرأي العام والدعوة الي عمل تجمعات تخالف قوانين الدولة والتعليمات والاجراءات الواجب أتباعها في هذه الظروف وأستغلالها أعلاميا من بعض الجماعات والقنوات الاعلامية لأغراض ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن البلاد مما يثير الشكوك حول دعوة بعض المهندسين لموضوع تم الانتهاء من بحثه ومناقشته باستفاضة بإجتماع المجلس الاعلي المشار اليه وتم حفظه وفى هذا التوقيت الذى تقوم النقابة بدورها الوطنى.

