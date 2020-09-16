مصر | كثافات مرورية إثر كسر ماسورة مياه على الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية إثر كسر ماسورة مياه على الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق الاوتوستراد، إثر كسر بماسورة المياه، وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور، لسحب الكثافات المرورية، ومتابعة حركة سير السيارات لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وتلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود كسر ماسورة مياه بطريق الأوتوستراد، وظهور كثافات مرورية في الاتجاهين.

ودفع مدير الإدارة برجال المرور تنسيقا مع الأجهزة المعنية، لإصلاح الكسر، وشفط المياه من الطريق، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.