مصر | حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزينب على ذمة التحريات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزينب على ذمة التحريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت ت النيابة العامة حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بتهمة ترهيب طفلتهما 24 ساعة علي ذمة التحريات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائري بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.