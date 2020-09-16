شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف عن خطة الدولة لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على مواجهة أي أزمات مثل السيول بشكل احترافي، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع كافة الجهات المعنية، لتنظيف مخرات السيول لاستقبال أي سيول الفترة المقبلة، وتجاوز أي أضرار تلحق بالنبات من خلال زيادة القدرة على الصرف في التربة.
وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة استنبطت بعض النباتات القادرة على تحمل التغيرات المناخية المختلفة، وهذا في إطار وضع خطة شاملة لمواجهة الأزمات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في التوسع في الرقعة الزراعية، وهذا واضح من خلال تجاه الدولة في استصلاح 1.5 مليون فدان، وتحسين كفاءة المياه للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة.
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