شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: حظر سير الكبود بمنطقة المحمودية بدءًا من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن منع سيارات الكبود من السير في حى المحمودية اعتبارًا من نهاية ديسمبر القادم وذلك بعد عمل الإحلال والتجديد لسيارات ميكروباص جديدة للسائقين بمختلف مدن ومراكز المحافظة للحصول على نفس المزايا.

واكد على تشديد الرقابة المرورية لتفعيل تشغيل عدادات التاكسى وسحب عربات التوك توك من الطرق الرئيسية إلى الداخلية الغير متوفر فيها خطوط سيرفيس وذلك من أجل الإرتقاء وتحديث وسائل المواصلات والسيرفيس بناءاً على مطالب مواطنى أسوان وبما يعكس الشكل الحضارى لها.