شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: حظر سير الكبود بمنطقة المحمودية بدءًا من 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن منع سيارات الكبود من السير في حى المحمودية اعتبارًا من نهاية ديسمبر القادم وذلك بعد عمل الإحلال والتجديد لسيارات ميكروباص جديدة للسائقين بمختلف مدن ومراكز المحافظة للحصول على نفس المزايا.
واكد على تشديد الرقابة المرورية لتفعيل تشغيل عدادات التاكسى وسحب عربات التوك توك من الطرق الرئيسية إلى الداخلية الغير متوفر فيها خطوط سيرفيس وذلك من أجل الإرتقاء وتحديث وسائل المواصلات والسيرفيس بناءاً على مطالب مواطنى أسوان وبما يعكس الشكل الحضارى لها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أسوان: حظر سير الكبود بمنطقة المحمودية بدءًا من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.