شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «مفيش كتب بالمرحلة الثانوية.. كل طالب معاه تابلت وواي فاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2014.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «تصنيف مصر في التعليم تقدم خلال فترة قصيرة، ومركز تطوير المناهج أصبح يشارك في تطوير الكتب الجديدة منذ عام 2017»، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد يستهدف إمتاع الطلاب بالعملية التعليمية، وإنهاء فكرة «كابوس الثانوية العامة».

وأضاف وزير التعليم «القنوات الإرهابية تنشر أخبار مزيفة حول مختلف القطاعات وجميعنا نعلم من وراءهم»، مشيرا إلى أن بعض الفئات المنتفعة من نظام التعليم القديم كانت تعارض النظام الجديد خوفا على مصلحتها.

وأشار إلى أن جميع طلاب الثانوية يمتلكون أجهزة تابلت في ظل عدم وجود كتب بالنظام الجديد، مع تجهيز كافة المدارس بشبكات إنترنت وواي فاي.

وأوضح أن الرئيس طالب بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية قائلا: «سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية».

وحول مجموعات التقوية قال «سعر الحصة سيتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين»، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية.

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