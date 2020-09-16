شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: «الزواج عائلتان مش اتنين فقط» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإعلامية ياسمين فهمي، إن الكثير من المرتبطين قاموا بتأجيل الزواج بسبب أزمة كورونا، والبعض الآخر لم يهمه أزمة كورونا، وقام بالزواج، مضيفة: «حاسب قبل ما تناسب، لأن لو محصلش نصيب، وفي أولاد، العيلتين مكملين مع بعض إلا ما لا نهاية».
وشددت «فهمي»، خلال تقديمها برنامج «إحنا الستات»، مع الإعلامية ليلى عز العرب، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة إطالة فترة الخطوبة بصورة كبيرة حتى تظهر أي عيوب في العريس أو العروسة، لافتة إلى أن من يعتقد بأن الزواج حب فقط، أمر غير صحيح، معقبة: «اللي فاكر إن الزواج حب بس أحب أقوله إن دي أكذوبة».
من جانبها قالت الإعلامية ليلى عز العرب، إن أغلب زواج الصالونات يحدث به مشاكل، معقبة: «لازم تحاسب أووي، لأن الزواج زواج عيلتين، مش زواج راجل وست».
وأشارت إلى أن السؤال على العريس قبل الموافقة عليه تقليد سائر حتى اليوم، وهذا الأمر موثق في فيلم «أبوالعروسة، لافتة إلى أن الزواج السريع يؤدي إلى فشل سريع.
ولفتت إلى أن البعض يتصور أن الزواج حب فقط، وهذا غير صحيح، لأن التوافق في المستوى الثقافي والمادي أمر مهم للغاية.
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