شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعلان القائمة الوطنية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر مطلعة عن أن إئتلاف «من أجل مصر» سوف يعلن قوائمه النهائية لخوض انتخابات مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، على أن يتقدم بها حزب مستقبل وطن للهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إعلان القائمة الوطنية الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.