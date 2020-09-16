شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 7.2 مليار جنيه قيمة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف من تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين في المحافظات المختلفة.
وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة خفضت قيمة التصالح في محافظة الأقصر على سبيل المثال بنسبة 30%، خلاف أن تحديد 50 جنيهًا للمتر للتصالح في القرى والنجوع في كل المحافظات.
ولفت إلى أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 1.140000 مليون بما يعادل 7.2 مليار جنيه، موضحًا أن محافظة المنوفية تأتي في المقام الأول في تقديم طلبات التصالح، ويليها محافظة البحيرة.
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