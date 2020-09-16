شكرا لقرائتكم خبر عن روائية: «مينفعش حد يتزوج امرأة غير محجبة ويطالبها بالحجاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة هبة على، مؤلفة كتاب «حاسب قبل ما تتجوز»، إن التوافق بين الزوج والزوجة في المستوى المادي والاجتماعي والديني مهم جدًا لكي ينجح الزواج.

وأضافت «علي»، خلال حوارها ببرنامج «إحنا الستات»، الذي يقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية «Ten»، مساء اليوم الأربعاء،: «مينفعش حد يروح يتزوج امرأة غير محجبة ويطالبها بالحجاب، فكرة إنك تتجوز واحدة وتغيرها على مقاسك، مش هيحصل».

وأوضحت أن المرأة لن تمتلك الرجل، وكذلك العكس، لذلك هناك ضرورة للتوافق لكي ينجح الزواج، مشددة على ضرورة التواصل بين الزوجين لتجاوز أي أزمات أو مشاكل قد تحدث أثناء الزواج، ومعرفة كلا الطرفين حقوق وواجبات الطرف الآخر.

ولفتت إلى أن نسب الطلاق في مصر مرتفعة جدًا، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال كتاباتها توعية البنات، متابعة: «بإذن الله هخلي كل البنات تعيش في حب وسلام وهدوء نفسي».