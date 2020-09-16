شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشكر وزيري الصحة والطيران لإعلان تيسيرات جديدة للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للسادة وزيري الصحة والطيران المدني على الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج.

وأعلن دكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه في ضوء حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات -بما فيهم الجنسية المصرية- إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ساعه على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، فإنه قد تقرر استثناء القادمين من اليابان والصين وتايلاند وأمريكا الشمالية والجنوبية وكندا ومطارات لندن «هيثرو» وباريس وفرانكفورت يسمح لهم بـ ٩٦ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

وجاء ذلك القرار نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.